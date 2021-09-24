Екатеринбург, 24 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Жителю Екатеринбургу дали 12 лет колонии общего режима за незаконные валютные операции на сумму 106,9 млн рублей в иностранной валюте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Communitarian.ru Мошенничество

Также мужчине назначили штраф в размере 1,2 млн рублей.

По версии следствия, гражданин использовал счёт подконтрольного лица и перевёл с него крупную сумму в иностранной валюте на счёта китайских юрлиц. Банкам преступник предоставлял недостоверные сведения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее житель Екатеринбурга отдал мошенникам 4,6 млн рублей.