Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. На Камчатке возбуждено уголовное дело в отношении ОПГ, в которую входили четверо мужчин, один из них занимает руководящую должность в Камчатском линейном отделе МВД РФ на транспорте, и женщина. Группу подозревают в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной рыбопродукции в особо крупном размере, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в региональном СУ СК РФ.

Puschinka Красная икра

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Злоумышленники покупали на Камчатке красную икру, упаковывали её в куботейнеры и планировали перевезти в другие города РФ для продажи. Должностное лицо МВД было вовлечено в преступную деятельность для пособничества в незаконном вывозе деликатеса. Следователям удалось установить факт попытки провоза 1700 кг икры стоимостью не менее 5 млн рублей.

Трое членов ОПГ задержаны. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Как сообщало ИА REGNUM, в Комсомольске-на-Амуре гарнизонный военный суд вынес приговор мичману запаса Петру Гуменюку, ранее проходившему военную службу в войсковой части 9783. Он признан виновным в незаконной добыче и обороте особо ценных водных биологических ресурсов, совершенные организованной группой.