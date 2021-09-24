Ярославль, 24 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Ярославский общественник Елена Богданова обратилась в ФСБ с предложением заняться проектом благоустройства памятника природы «Павловская роща». Об этом сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на Елену Богданову.

City-yaroslavl.ru Проект благоустройства

Как ранее сообщало ИА REGNUM в Ярославле объявлено общественное обсуждение будущего благоустройства памятника природы в Дзержинском районе. Елена Богданова просит ФСБ провести проверку по поводу возможного конфликта интересов депутата муниципалитета Романа Галагаева, который возглавляет застройщика ООО «Золотое кольцо», ведущего строительство дома рядом с рощей и одновременно вошел в оргкомитет слушаний по благоустройству Павловской рощи.

«В ФСБ я направила заявление о том, что у нас существует конфликт интересов. Что Роман Галагаев прямо ведёт строительство. У него есть участок в границах особо охраняемой природной территории. То есть он будет решать, что делать с этим участком. Не люди, не общественность, а он будет решать. Кроме того, этот участок находится в собственности ООО «Золотое кольцо». И я написала в ФСБ, почему государственные деньги будут тратиться на благоустройство частного участка», — высказывает мнение Елена Богданова.

Также общественница обратила внимание, что в отчете эксперта, оценивающего экосистему «Павловской рощи», указывается, что благоустраиваемая зона может быть выведена из состава особо охраняемой природной территории.

«Я специально написала, чтобы люди обратили внимание. Я нашла там 10 нарушений только по процедуре организации общественного обсуждения», — пояснила общественница.

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Между тем, в администрации Дзержинского района опровергают, что благоустраиваемый участок будет выводится из состава особо охраняемой природной территории «Павловская роща».

«Конечно, не выводят. Конечно, любые действия на территории «Павловской рощи» будет согласовывать природоохранный департамент и природоохранная прокуратура. Любые действия согласовываются с ними. Никакие территории статуса не лишаются. Благоустройство территорий будет проводиться после проведения непосредственно публичных слушаний и одобрения любых действий и проектов со стороны природоохраны. Основная задача любого благоустройства — сохранить памятник природы, но сделать его немного удобнее», — заверила корреспондента ИА REGNUM глава администрации Дзержинского района Ярославля Екатерина Мусинова.

Местные власти считают, что проекту благоустройства Павловской рощи намеренно придается негативный контекст. Администрация Дзержинского района собирает замечания и предложения к проекту с 22 сентября по 22 октября, а само общественное обсуждение пройдет 12 октября.