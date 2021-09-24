Нижний Новгород, 24 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Последние полтора года квартиры в Нижнем Новгороде дорожают ударными темпами — цены на жильё как в новостройках, так и на вторичном рынке растут даже быстрее, чем Москве и Санкт-Петербурге, пишет NN.RU.

(сс) Юрий Лебедев Нижний Новгород

В мае — июне 2021 года средняя стоимость квадратного метра в новых домах превысила 105 тысяч рублей, и по сравнению с началом 2020 года выросла на 42%.

А старые квартиры в столице Приволжья теперь продаются почти по 102 тысячи рублей за квадратный метр, то есть на 55% дороже, чем в начале прошлого года.

Рост цен на недвижимость спровоцировали в совокупности сразу несколько факторов, считают эксперты.

Среди них названы преобладание спроса на жильё над предложением, начало работы стройкомпаний с проектным финансированием и ужесточение требований банков к застройщикам, нехватка земельных участков и удорожание стройматериалов сразу в несколько раз, а также нехватка недорогой рабочей силы из-за снижения притока трудовых мигрантов во время пандемии коронавируса.