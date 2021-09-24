Краснодар, 24 сентября, 2021, 11:38 — ИА Регнум. Более 13,6 млн туристов посетили Краснодарский край в 2021 году, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Sochiadm.ru Сочи

«Принятые в регионе ограничения позволили не допустить стремительного роста заболеваемости коронавирусом и сохранить курортный сезон. С начала года край уже принял 13,6 млн отдыхающих. По сравнению с 2020, когда мы только учились жить в условиях пандемии, турпоток вырос в более чем полтора раза. Но курортный сезон не заканчивается. Сегодня одна из наших приоритетных задач — развитие круглогодичного отдыха в крае», — прокомментировал губернатор Вениамин Кондратьев.

Самыми популярными у туристов остаются города-курорты Сочи, Анапа и Геленджик. В регионе работает более 10 тыс. средств размещения, в том числе 80 гостиниц — по системам «все включено» и «ультра все включено».