Нижний Новгород, 24 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Владелец магазина в Нижегородской области заявил о краже 18 бутылок пива, объемом по 30 литров каждая. Кроме это из торговой точки пропали один килограмм рыбы и 660 рублей. Об этом ИА REGNUM рассказали в ГУ МВД по Нижегородской области 24 сентября.

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По данным ведомства, похитителями оказались две подростков — 16 и 17 лет.

«Подозреваемые рассказали правоохранителям, что во время вечерней прогулки их осенило, что можно ограбить магазин с алкоголем. Тогда они вооружились лопатами и отжали входную дверь. Похищенные 540 литров пива и рыбу они спрятали, а затем намеревались продать», — цитирует правоохранителей NewsNN.ru.

На подростков заведено уголовное дело. Подозреваемые ранее не судимы.