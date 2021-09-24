Элиста, 24 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. В Калмыкии с 2019 года доступом в интернет обеспечили 365 социальных объектов. Об этом сообщил журналистам министр цифрового развития республики Алексей Этеев.

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«С 2019—2021 годы доступом к сети интернет обеспечили 365 социально значимых объектов, из них 147 школ, 86 фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, 96 органов местного самоуправления, 19 пожарных постов и пожарных частей, восемь подразделений органов Росгвардии и девять библиотек», — привёл данные глава ведомства.

С начала 2021 года в Калмыкии были подключены к интернету 153 социальных объекта. До конца 2021 года завершатся работы на четырёх объектах. В результате технически оснащены будут четыре фельдшерских пункта.