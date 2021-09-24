Салехард, 24 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. На Ямале появится первый карбоновый полигон в Арктике. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Ямал

Местом расположения первого карбонового полигона в Арктике станет участок в окрестностях города Лабытнанги и станции Обская.

«Зелёная повестка, в частности вопросы сокращения углеродного следа, сейчас выходят на первое место во всем мире. От решений в этой сфере зависит вектор дальнейшего развития не только нашей страны. Уникальные особенности нашей территории откроют учёным широкие возможности для климатических исследований», — прокомментировал создание полигона губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов.

Карбоновый полигон на Ямале позволит создать сеть наблюдений, покрывающую потоки климатически активных газов на территории всей Сибири, отмечают специалисты. В стране планируется создать карбоновые полигоны в 14 регионах.