Пермь, 24 сентября, 2021, 11:33 — ИА Регнум. В Перми суд первой инстанции вынес оправдательный приговор по резонансному делу о гибели женщины от укусов своры бездомных собак, сообщает издание «Коммерсантъ».

Андрей Алексеев ИА Красная Весна Собаки

Судья оправдал начальника отдела городской среды, природопользования и организационной работы городского управления экологии и природопользования Ольги Муравьеву, которую обвиняли в халатности, повлекшей неосторожности смерть человека. Следствие и прокуратура считали, что из-за бездействия чиновницы возникла критическая ситуация с численностью бродячих собак, и это привело к трагедии.

В свою очередь, сотрудница мэрии отрицает свою вину. Она считает, что согласно должностным обязанностям не должна была заниматься вопросами регулирования численности безнадзорных животных.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 марта 2020 года в Перми обнаружили тело женщины, которую растерзали собаки.