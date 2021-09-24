Нижний Новгород, 24 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Нижегородской области 27,2% родителей недовольны качеством питания в школьных столовых. Таковы результаты опроса более 65 тысяч нижегородцев, проведенного региональным министерством образования, передает «NewsNN».

StockSnap Ребенок за завтраком

Почти треть респондентов негативно высказались о школьном меню — 30,5% родителей считают, что необходимо пересмотреть список предлагаемых там блюд.

Также стало известно о том, что дети 86% участников опроса предпочитают питаться в школьных столовых.

В образовательном ведомстве обещают, что после окончания опроса в каждом из районов и городов Нижегородской области будет составлен план по улучшению качества питания в школах.