Пекин, 24 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. Автопроизводитель Dongfeng официально представил в Китае серийную версию обновлённого трехрядного кроссовера Fengon 580 второго поколения. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Dongfeng Dongfeng Fengon 580

Габаритные размеры новинки составляют: 4720×1865×1710 мм. Колесная база рестайлингового кроссовера выросла на 5 мм и теперь составляет 2785 мм. А вот «тележка» у модели осталась прежняя.

Внешне авто выделяется иными пропорциями. Автопроизводители укомплектовали модель светодиодной оптикой, широкой задней дверью и двумя выхлопными патрубками, встроенными в задний бампер.

В качестве силового агрегата у модели стоит турбированный мотор 1.5 T-GDI максимальной производительностью 184 л. с. (300 Нм).

На китайском авторынке модель появится до конца осени нынешнего года.

Напомним, в августа 2021 года на российском авторынке был продан 8 731 новый легковой автомобиль китайской марки. Это на 42% больше, чем за аналогичный месяц 2020 года.

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