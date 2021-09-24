Москва, 24 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. То, что Конгресс США запретил американцам сделки с новыми российскими долговыми обязательствами, неприятно для РФ с точки зрения престижа, но экономический эффект этих мер будет минимальным. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил политолог, сопредседатель «Партии роста» Сергей Станкевич.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции, санкции

«Нынешнее покушение конгресса США на суверенный долг России — не первое и не последнее, — сказал он. — Ограничения на покупки российских долговых обязательств американскими резидентами были предусмотрены ещё при Дональде Трампе. Тогда был запрет на покупки ОФЗ и евробондов на первичном рынке, теперь пытаются распространить запрет и на вторичный рынок. Это нам неприятно с точки зрения престижа государства. Особо задевает абсурдность мотивировки (наказание за мифическое вмешательство в выборы). Но экономический эффект от вводимых запретов был и останется минимальным. Достаточно сказать, что в 2019 году наблюдался рекордный приток вложений нерезидентов в российский долг — свыше 22 млрд долларов. В дальнейшем он был немногим ниже. Доля нерезидентов на рынке ОФЗ в 2019—2020 годы держалась на высоком уровне 31−32%, причем лидировали с отрывом как раз вкладчики из США и Великобритании».

По словам Станкевича, в 2021 году доля нерезидентов существенно снизилась — до 21−22%.

«И это скорее хорошо. Топ-10 нерезидентов контролируют более 60% долга в своём сегменте рынка, их одновременный выход из бумаг теоретически способен породить временную дестабилизацию. Но при низкой доле это маловероятно», — сказал политолог.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, конгресс США также предписал Национальной разведке отчитываться о возможном иностранном вмешательстве в выборы президента США и выборы в Конгресс.