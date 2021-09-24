Петропавловск-Камчатский, 24 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. Все члены экипажа вертолёта Ка-27, который потерпел авиакатастрофу на Камчатке 24 сентября, погибли, об этом сообщил ТАСС источник в авиационных службах.

Штаб Балтфлота Противолодочный вертолёт Ка-27ПЛ в Калининградской области

Читайте также: На Камчатке обломки вертолёта Ка-27 обнаружили на склоне горы Острой

Место крушения вертолёта было осмотрено с воздуха. Выживших обнаружить не удалось.

Как сообщало ИА REGNUM, обломки вертолёта найдены на северном склоне горы Острой на Камчатке. Добраться до места крушения судна довольно сложно — там не проходимая, труднодоступная местность.

По информации разных источников на борту вертолёта, который принадлежит ФСБ, находились от трёх до пяти человек.