Бишкек, 24 сентября, 2021, 11:30 — ИА Регнум. С 1 августа 2021 года министерство обороны Киргизии повысило пенсии военнослужащим. Об этом заявила начальник пенсионного отдела оборонного ведомства Ханзада Осмоналиева на пресс-конференции сегодня, 24 сентября.

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Представитель минобороны отметила, что это первое повышение размера пенсионных выплат у киргизских военных, начиная с 2011 года.

По её словам, после увеличения минимальная пенсия у военнослужащих составит 5 тысяч сомов (4,3 тысячи рублей), а самая максимальная достигнет 35 тысяч сомов (30,1 тысячи рублей).

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