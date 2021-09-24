Москва, 24 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Сегодня, 24 сентября, президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам XXII Российско-финляндского культурного форума, который проходит в режиме видеоконференции, сообщается на сайте Кремля.

(сс) Timo Newton-Syms Хельсинки, Финляндия

Путин подчеркнул, что форум вносит значимый вклад в расширение российско-финляндских гуманитарных связей, способствует реализации взаимовыгодных совместных проектов в этой области.

«В 2021 году тема форума — «Культурный код — ключ к пониманию и сохранению культуры городов». Она является весьма актуальной в сфере образования, искусства, этнокультурных исследований», — отметил Путин и пожелал участникам успехов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент РФ Владимир Путин заявлял, что форум — это уникальная площадка, позволяющая России и Финляндии поддерживать прямой диалог.

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