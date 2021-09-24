Чита, 24 сентября, 2021, 11:29 — ИА Регнум. Забайкалье, пережившие летом 2021 года сразу три волны паводков, получит от правительства России ещё более 400 млн рублей на защиту от паводков. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба правительства региона со ссылкой на соответствующее распоряжение.

Маскитный Наводнение

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Выделенные распоряжением правительства деньги должны компенсировать расходы региона на создание временных дамб, каналов для отвода воды, проведение берегоукрепительных работ.

Общая протяженность защитных сооружений превысит 58 километров, говорится в сообщении.

Ранее важность строительства защитных сооружений на территории края отметил полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев: «Работа по строительству защитных сооружений в Забайкальском крае и на всей территории Дальнего Востока продолжится. Этот вопрос обсуждался на совещании у председателя правительства. Краю будут выделены средства из федерального бюджета.

Это позволит защитить все жилые районы, чтобы каждый год не сталкиваться с проблемой подтопления территорий».

Как сообщало ИА REGNUM, в результате сразу трёх волн поводка под затопление в Забайкалье попали более 13 тысяч человек в 48 населенных пунктах. Пострадали 2,7 тысячи домов, 4,3 тысячи приусадебных участков. На модернизацию и восстановление защитных сооружений Забайкалья будет выделено около трех миллиардов рублей.

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