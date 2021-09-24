Казань, 24 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. В Татарии вечером 24 сентября и ночью 25 сентября местами ожидается сильный дождь. Главное управление МЧС России по РТ рекомендует воздержаться от поездок, по возможности оставаться в квартире либо на работе, сообщает пресс-служба ведомства.

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По прогнозам региональных метеослужб, в выходные дни, 25−26 сентября в Татарии сохранится циклонический характер погоды. В субботу, 25 сентября при прохождении атмосферного фронта пройдет дождь, наиболее интенсивный ночью и утром. В воскресенье, 26 сентября возможен небольшой дождь. Ночные температуры воздуха составят не выше +9 градусов, днем потеплеет до +13…+15.

В начале следующей недели погода постепенно улучшится, прогнозирует региональное управление Росгидромета.

ИА REGNUM ранее сообщало, жителей Москвы и Подмосковья в выходные дни, 25 и 26 сентября порадует потепление. На смену арктическому холодному антициклону, пришел южный циклон.

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