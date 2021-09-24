Новосибирск, 24 сентября, 2021, 11:31 — ИА Регнум. Новосибирский арбитраж признал обоснованным банкротный иск ООО «Аквапарк «Аквамир» и ввёл в отношении компании первый этап в процедуре несостоятельности — наблюдение. Вердикт вынесен 24 сентября 2021 года, но пока недоступен для ознакомления, передаёт ИА REGNUM.

Иван Шилов ИА REGNUM Банкротство

В карточке дела появилась запись судья Винниковой — «введение наблюдения».

Известно, что арбитражный управляющий предложен из числа участников ассоциации «Сибирская гильдия антикризисных управляющих». Третьими лицами в споре участвуют ООО «Капитал» и его директор Валентина Рябкова, которой в «Аквамире» через «Капитал» принадлежит 76%, и Петр Овчинников — владелец 1% доли в компании-ответчике. Третьим лицом в споре приглашена и директор «Аквамира» Ольга Стряпкова.

Напомним, основанием для подачи иска в августе 2021 года стала задолженность в размере 2,185 млрд рублей. Этому предшествовало возбуждение исполнительного производства из-за долга на 2,184 млрд рублей. При этом компания «Аквамир» в 2020 году получила чистый убыток — 23,437 млн рублей.