Махачкала, , 11:26 — REGNUM Первое заседание вновь избранного парламента Дагестана состоится 30 сентября. Указ о назначении даты первого собрания депутатов Народного собрания подписал врио главы региона Сергей Меликов.

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«Созвать первое заседание Народного собрания Республики Дагестан седьмого созыва 30 сентября в 10:00», — говорится в документе.

На первом заседании парламента будут избраны председатель законодального собрания, вице-спикеры и председатели комитетов.

Напомним, выборы в парламент Дагестана седьмого созыва состоялись в единые дни голосования с 17 по 19 сентября. По итогам голосования определился состав заксобрания. Из 90 мест в Народном собрании 69 досталось «Единой России», партия «Справедливая Россия — За правду» получила 11 мест, КПРФ — 10.

Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября депутатам парламента Дагестана предстоит выбрать главу республики из трех кандидатур, представленных президентом РФ Владимиром Путиным.

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