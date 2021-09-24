Уфа, 24 сентября, 2021, 11:26 — ИА Регнум. Старинное надгробие купчихи, которая проживала в XIX веке, найдено в Башкирии. Об этом сообщила председатель совета республиканского отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Эльза Маулимшина на своей странице в социальной сети.

Надгробие Ивана Фёдорова (копия)

По ее словам, старинное надгробие нашел житель Ишимбая во время сноса старого дома. Погребённой является стерлитамакская купчиха Матрёна Григорьевна Михайлова.

«Она умерла в 1871 году в возрасте 68 лет. Сейчас решается вопрос: куда определить памятник. У кого есть какие-либо сведения об этом человеке, просьба сообщить», — сообщила Маулимшина.

По информации некоторых СМИ, останки найдены не были, поэтому специалисты делают вывод, что надгробие могло оказаться далеко от места захоронения купчихи.