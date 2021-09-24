Брянск, 24 сентября, 2021, 11:32 — ИА Регнум. В Брянской области 24 сентября подтверждено 175 новых случаев заражения коронавирусом, что на шесть больше, чем выявлено за предыдущие сутки. Лаборатории проверили 4 130 тестов. Зарегистрировано 13 летальных исходов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в региональном оперативном штабе.

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С начала пандемии в Брянской области выявлено 64 367 носителей инфекции. Справились с заражением 59 918 человек, в том числе 211 — выписаны за последние сутки. В лабораториях региона проведено 765 146 исследований на коронавирус.

От осложнений, вызванных COVID-19, в общей сложности скончалось 1 386 пациентов.