Джакарта, 24 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что разрыв в доступе к вакцинам между странами все еще сохраняется, сообщает Kompas.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцина

«Разрыв в доступе к вакцинам вызывает озабоченность всего мира. Президент Индонезии перед Генеральной Ассамблеей ООН также выразил эту озабоченность», — заявила Ретно Марсуди.

Президент Индонезии заявил, что восстановление экономики возможно только в том случае, если мир вместе преодолеет пандемию.

Как сообщало ИА REGNUM, посол Сингапура в Индонезии Анил Кумар Наяр рассказал об уровне вакцинации в стране.