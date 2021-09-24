Глава МИД Индонезии осудила неравномерное распределение вакцин
Джакарта, 24 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Министр иностранных дел Индонезии Ретно Марсуди заявила, что разрыв в доступе к вакцинам между странами все еще сохраняется, сообщает Kompas.
Иван Шилов ИА REGNUM
Вакцина
«Разрыв в доступе к вакцинам вызывает озабоченность всего мира. Президент Индонезии перед Генеральной Ассамблеей ООН также выразил эту озабоченность», — заявила Ретно Марсуди.
Президент Индонезии заявил, что восстановление экономики возможно только в том случае, если мир вместе преодолеет пандемию.
Как сообщало ИА REGNUM, посол Сингапура в Индонезии Анил Кумар Наяр рассказал об уровне вакцинации в стране.