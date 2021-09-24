Оренбург, , 11:29 — REGNUM Направленность военных учений Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) «Мирная миссия-2021» обусловлена террористическими угрозами нарастания напряжённости обстановки в Центрально-Азиатском регионе, которые в первую очередь исходяти из Афганистана. Об этом 24 сентября сообщил командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин.

Командующий войсками ЦВО генерал-лейтенант Александр Лапин Алексей Колчин © ИА REGNUM

Как отметил Лапин, слова которого приводит ТАСС, «направленность (учений) была обусловлена нарастанием напряжённости обстановки в Центрально-Азиатском регионе, вызванной террористическими угрозами, в первую очередь исходящими из Афганистана».

«Благодаря эффективности созданной объединённой системы управления коалицией успешно решены все поставленные задачи и продемонстрирован высокий уровень выучки на поле боя. Результаты практического этапа учения свидетельствуют о безусловной готовности многонациональной группировки войск к совместным действиям по ликвидации бандформирований и нейтрализации террористических угроз», — сказал он.

Также командующий войсками ЦВО добавил, что эти учения стали наиболее масштабными за всю историю ШОС и уточнил, что в них участвовали более 5 тыс. военнослужащих, а также было задействовано свыше 1,2 тыс. единиц вооружения и военной техники от воинских контингентов девяти стран.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе учений в акватории Черного моря экипажи кораблей Черноморского флота (ЧФ) ВМФ России успешно провели ракетные и артиллерийские стрельбы.