Шарья, Костромская область, 24 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В городе Шарья Костромской области парк «Музей леса», на благоустройство которого федеральный бюджет выделил 70 млн рублей, не успели сдать в срок. Об этом сообщает администрация региона.

Https://adm-sharya.ru Работы в парке ещё не завершены

Реализацией проекта занимается фирма ООО «Авангард-Строй» из Ярославля. Согласно условиям контракта, закончить благоустройство в парке должны были 15 августа 2021 года. Однако из-за «крайне низких» темпов работ в парке ещё не уложена тротуарная плитка, не установлено освещение и малые архитектурные формы.

«В настоящее время в парке укладывают тротуарную плитку. Не выполнено устройство освещения и малых архитектурных форм. На то, чтобы завершить работы, уйдёт примерно месяц. Подрядчику выставлены штрафы в размере более 1 млн рублей, 570 тысяч из них он выплатил» , — прокомментировал ситуацию ИА REGNUM глава Шарьи Эдуард Неганов .

Таким образом, парк будет сдан как минимум на 2 месяца позже запланированных сроков. Напомним, проект парка «Музей леса» стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.

На благоустройство общественного пространства выделили 100 млн рублей, 70% работ профинансировала федерация. Костромские общественники назвали проект парка «самым стильным и современным» в регионе. После благоустройства парк будет разделён на три зоны для занятий спортом, проведения мероприятий и музейной деятельности. На площадке сохранятся старые объекты — узкоколейная железная дорога, выставка лесной техники. Их дополнитлыжероллерная трасса, крытая спортивная площадка и стеклянный купол для проведения мероприятий.