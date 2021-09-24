Ярославцы затянули строительство «самого стильного» костромского парка
Шарья, Костромская область, 24 сентября, 2021, 12:14 — ИА Регнум. В городе Шарья Костромской области парк «Музей леса», на благоустройство которого федеральный бюджет выделил 70 млн рублей, не успели сдать в срок. Об этом сообщает администрация региона.
Реализацией проекта занимается фирма ООО «Авангард-Строй» из Ярославля. Согласно условиям контракта, закончить благоустройство в парке должны были 15 августа 2021 года. Однако из-за «крайне низких» темпов работ в парке ещё не уложена тротуарная плитка, не установлено освещение и малые архитектурные формы.
Таким образом, парк будет сдан как минимум на 2 месяца позже запланированных сроков. Напомним, проект парка «Музей леса» стал победителем Всероссийского конкурса проектов по созданию комфортной среды в малых городах и исторических поселениях в 2020 году.
На благоустройство общественного пространства выделили 100 млн рублей, 70% работ профинансировала федерация. Костромские общественники назвали проект парка «самым стильным и современным» в регионе. После благоустройства парк будет разделён на три зоны для занятий спортом, проведения мероприятий и музейной деятельности. На площадке сохранятся старые объекты — узкоколейная железная дорога, выставка лесной техники. Их дополнитлыжероллерная трасса, крытая спортивная площадка и стеклянный купол для проведения мероприятий.