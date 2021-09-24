Тюмень, 24 сентября, 2021, 11:20 — ИА Регнум. В департаменте образования и науки Тюменской области осудили действия школьного охранника, вмешавшегося в драку подростков. Об этом сообщает Znak.com.

Цитата из к/ф «Англы Чарли». Реж. Элизабет Бэнкс. 2019. США Перед дракой

«Поведение охранника вышло за рамки дозволенного. Он должен был воспользоваться кнопкой тревожного вызова, поскольку это были вещи нерегламентного порядка. Он не должен был переходить грани и расправляться с несовершеннолетними. Охранник отстранён от работы со вчерашнего вечера и не в праве заниматься образовательной деятельностью», — прокомментировал изданию ситуацию директор департамента Алексей Райдер.

Глава образовательного ведомства Тюменской области также отметил, что «ситуация точно неоднозначная», так как устроившие драку подростки известны в школе, особенно участвовавшая в конфликте девочка, которая стоит «на всех возможных учётах».

«Подростки подают ситуацию в нужной им обрезке видео», — сообщил Алексей Райдер.