Москва, 24 сентября, 2021, 11:21 — ИА Регнум. Что делать, чтобы избежать штрафа за тюнинг машины, рассказал глава Коллегии правовой защиты автовладельцев Виктор Травин в интервью агентству «Прайм».

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Травин посоветовал начать делать тюнинг с изучения руководства по эксплуатации транспортного средства. В случае, если изменения, которые автовладелец хочет внести в авто, соответствуют данному документу, то при покупке необходимых для этого деталей нужно просить в магазине сертификаты соответствия. Таким способом, отметил эксперт, можно удостовериться, что оборудование можно устанавливать на автомобиль.

По его словам, автовладельцу придется обратиться в лицензированную экспертную лабораторию, если он приобретет для тюнинга несертифицированное оборудование. После того, как там будет получено положительное решение, то можно обращаться в ГИБДД. Там добавят отметку об изменениях в конструкции машины в свидетельство о регистрации транспортного средства, добавил Травин.

Ранее эксперт дал рекомендации по выбору подержанной машины. Так, не стоит выбирать более дешевую модель, поскольку с ней может идти «прицеп» различных проблем, которые могут обернуться лишними тратами.

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