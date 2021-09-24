Симферополь, 24 сентября, 2021, 11:16 — ИА Регнум. В Республике Крым подтверждено 308 новых случаев заражения коронавирусом, сообщили в региональном оперативном штабе 24 сентября. Сутками ранее, 23 сентября, было подтверждено 293 новых случая заражения.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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За последние сутки выздоровевшими после СOVID-19 были признаны 207 крымчан. За тот же период 15 пациентов включены в статистику смертности. На 24 сентября в коронавирусных стационарах остаются 2 791 пациент, дома лечатся 4 719 человек.

Всего с начала пандемии в Крыму подтверждено 77 119 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 66 416 человек, скончались 2 519 крымчан подтверждённым с ковидом.