Чебоксары, 24 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Чувашии отменят уличные массовые мероприятия, которые должны были провести «в ближайшее время», а также планируют пускать на культурные мероприятия только вакцинированных от COVID-19. Билеты предлагается продавать при предъявлении QR-кода. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с такими предложениями выступил сегодня, 24 сентября, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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Руководитель республики отметил, что меры безопасности принимаются из-за роста больных ОРВИ, COVID-19 и наращивания ковидного коечного фонда.

«Все культурно-массовые мероприятия на улице в ближайшее время отменить», — сказал Олег Николаев, обращаясь к руководителям органов власти.

Напомним, что запланированный на 25 сентября массовый забег «Кросс нации» состоится, но число участников будет «минимизировано». Также 25 сентября в Чувашии состоятся День здоровья и акция «Культпоход в музей», в рамках которых в ряд республиканских государственных учреждений культуры и спорта будут пускать только по QR-коду вакцинированного от COVID-19.

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Глава Чувашии отдельно остановился на работе мобильных групп:

«Если сейчас в любой район поедем, мы с вами без вооружённого взгляда увидим массу нарушений. Значит, объяснения не действуют, страх утерян, надо действовать через наказание. Поэтому дальше с вашей стороны мы в течение недели ждём только конкретные действия в виде фиксации конкретных нарушений и соответствующих наказаний».

Ограничения коснутся посещений учреждений культуры. Олег Николаев поручил минцифры в течение недели отработать «механизм обеспечения онлайн-продажи билетов через предъявление QR-кода» о вакцинации.

«Соответственно, [пускать] на культурные мероприятия в помещениях через неделю — только по QR-коду. Кинотеатры, театры и другие. Я допускаю, что на неделю билеты проданы. […] Отработайте механизм возврата денег по тем билетам, если они куплены, но зритель пришёл без QR-кода. В виду того, что мы не ограничиваем пока деятельность этих учреждений, но вход только по QR-коду, либо по справкам, что у них [зрителей] антитела в связи с тем, что они переболели последние полгода. В течение этой недели прошу отработать», — поручил Олег Николаев.

По его словам, «дальше в течение недели будем смотреть».