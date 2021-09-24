Глава Чувашии предложил продавать билеты в театры и кино «по QR-коду»
Чебоксары, 24 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. В Чувашии отменят уличные массовые мероприятия, которые должны были провести «в ближайшее время», а также планируют пускать на культурные мероприятия только вакцинированных от COVID-19. Билеты предлагается продавать при предъявлении QR-кода. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, с такими предложениями выступил сегодня, 24 сентября, на заседании оперативного штаба глава Чувашии Олег Николаев.
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Руководитель республики отметил, что меры безопасности принимаются из-за роста больных ОРВИ, COVID-19 и наращивания ковидного коечного фонда.
Напомним, что запланированный на 25 сентября массовый забег «Кросс нации» состоится, но число участников будет «минимизировано». Также 25 сентября в Чувашии состоятся День здоровья и акция «Культпоход в музей», в рамках которых в ряд республиканских государственных учреждений культуры и спорта будут пускать только по QR-коду вакцинированного от COVID-19.
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Глава Чувашии отдельно остановился на работе мобильных групп:
Ограничения коснутся посещений учреждений культуры. Олег Николаев поручил минцифры в течение недели отработать «механизм обеспечения онлайн-продажи билетов через предъявление QR-кода» о вакцинации.
По его словам, «дальше в течение недели будем смотреть».