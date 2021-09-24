Москва, 24 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Борьба с ростом цен должна стать приоритетом для работы нового созыва Госдумы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 24 сентября, об этом заявил лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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Он обратил внимание на данные Росстата, согласно которым с 14 по 20 сентября цены на морковь, капусту и лук, входящие в «борщевой набор» снизились, однако большинство других основных продуктов питания подорожали за неделю, причем больше всех помидоры и огурцы — более чем на 7%.

«Небывалый», но вполне предсказуемый «успех» партии власти в битве за «борщевой набор». После такого впору создавать в новом созыве Государственной думы профильный «борщевой» комитет. Для большего пиар-эффекта он должен работать только пару месяцев в году — в сезон урожая. Всем остальным депутатам, которые реально обеспокоены постоянно ростом цен на продукты и товары повседневного спроса, придется убеждать думское большинство и правительство перейти от предвыборных лозунгов к действенным мерам поддержки населения», — иронизирует Миронов.

«Справедливая Россия» ранее предложила ввести ограничение торговой наценки на основные продукты питания — хлеб, мясо, рыба, овощи и другие. В партии предлагают запретить торговым сетям устанавливать наценку более 15%.

Кроме того, необходимо снизить НДС на все продукты и социально значимые товары в четыре раза с 20% до 5% (по ряду позиций с 10% до 5%), добавил Миронов.

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