Барнаул, , 11:14 — REGNUM Слабый результат «Единой России» по итогам единого дня голосованияв Алтайском крае может быть связан с недовольством населения работой губернатора региона Виктора Томенко. Об этом пишет телеграм-канал «Кремлевский кейс». Опасения связывают, прежде всего с тем, что единороссы не получили большинства в заксобрании Алтайского края.

Выборы Александр Горбаруков © ИА REGNUM

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«При этом партийный список в регионе возглавлял губернатор Виктор Томенко. Единороссы получили 34% и уступили КПРФ в 15 из 34 одномандатных округов. КПРФ по спискам получила 24%. В результате ЕР получит 31 мандат, тогда как для принятия любого закона требуется 35 голосов.

На Томенко будет лежать груз ответственности за эти выборы. Все это случилось, потому что действующий губернатор не пользуется популярностью у населения. То, что он возглавил список ЕР, не принесло много плюсов. Он не смог вывести регион из кризиса, в котором он уже находится десятилетия.

Результаты выборов в Алтайском крае могут стать поводом для отставки Томенко. Такой вариант возможен. Но вопрос в том, найдется ли кандидат, который захочет заменить губернатора в таком сложном и серьезном регионе и при таком политическом раскладе сил, ведь КПРФ становится серьезным игроком в заксобрании. Сложно найти человека, который возьмется в этой ситуации возглавить регион.

По предварительным данным, произойдет существенное обновление кадрового состава заксобрания. И в таком случае всегда возникают определенные сложности. Это новая политическая конфигурация, с которой придется иметь дело. И многие союзы, договоренности устоявшиеся могут в данной ситуации порушиться.

Усиление позиций КПРФ в Алтайском крае несет серьезные политические риски для ЕР и администрации региона. В целом тренд увеличения процентов КПРФ в Алтайском крае сохранился. Победа представителей КПРФ в таком большом количестве одномандатных округов — это серьезный удар по ЕР.

Тем более что первый секретарь крайкома КПРФ Прусакова избралась в Госдуму. И, получив более высокий статус, она будет влиять на политику в регионе. И выиграли у действующих депутатов, ресурсных людей. А два победивших единоросса выиграли с небольшим отрывом.

Это серьезный удар и просчет руководства регионального отделения ЕР и администрации края. Это также ударит по мэру Барнаула Франку. Кроме того, через год выборы в Барнаульскую гордуму. И нынешняя ситуация говорит о том, что предстоит серьезная борьба и у ЕР будут сложности в Барнауле», — отмечает телеграм-канал.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам единого дня голосования коммунисты Алтайского края лишили «единороссов» абсолютного большинства в краевом Законодательном собрании. Этот факт телеграм-канал «Сибиряк» назвал не иначе, как «барнаульская аномалия». Самой многочисленной, по предварительным оценкам, в новом составе алтайского парламента будет фракция «Единая Россия» (из 68 депутатов туда войдёт 31), КПРФ представят 24 депутата, в «Справедливой России — За правду» будет 5 человек, по 4 депутата в ЛДПР и «Коммунистах России».

Ранее о том, что у алтайского губернатора после выборов могут возникнуть проблемы отмечал телеграм-канал «Сибиряк».

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