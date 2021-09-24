Барселона, Испания, , 11:14 — REGNUM Ряд каталонских организаций во главе с Национальной каталонской ассамблеей созвали к 9:00 митинг у ворот итальянского консульства в центре Барселоны, в нескольких метрах от проспекта Пасео де Грасиа и проспекта Диагональ. Об этом пишет испанское издание La Razón.

Демонстрация за независимость Каталонии Pere prlpz

Самопровозглашенные Комитеты защиты республики уже объявили, что присоединятся к акции.

Первые демонстранты во главе с президентом организации Òmnium Жорди Куиксартом уже прибыли на место митинга и сейчас вместе с остальными манифестантами занимают часть прилегающей к консульству дороги — перед большим количеством полиции, которая перекрывает часть улицы.

Председатель парламента Каталонии Лаура Боррас, лидер партии Candidatura d'Unitat Popular Карлес Риера и лидеры Junts per Catalunya в правительстве региона, такие как Хауме Жиро и Жорди Пуиньеро, также пришли к месту акции протеста.

Читайте ранее в этом сюжете: В Каталонии усилили наряды полиции перед консульством Италии