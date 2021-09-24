Санкт-Петербург, 24 сентября, 2021, 11:13 — ИА Регнум. Призер олимпиады «Я — профессионал» рассказала корреспонденту ИА REGNUM о том, как соревнование помогло ей начать карьеру и поверить в свои силы.

Пресс-служба олимпиады «Я — профессионал» Яна Платонова

Яна Платонова учится в магистратуре СПбГУ по направлению «Психология личности», куда она поступила благодаря бонусным баллам за призовое место по треку «Психология» на олимпиаде «Я — профессионал». Параллельно с учебой Яна проходит удаленную стажировку в Международном центре исследований развития человека Томского государственного университета, которая была организована специально для участников олимпиады. Любовь к психологии и желание проверить свои силы подтолкнули Яну участвовать в «Я — профи». Студентка четыре года шла к статусу призера, не сдаваясь и с каждым разом улучшая свой результат. Мы поговорили с ней о том, что еще дала ей олимпиада и как попасть на стажировку в крупную компанию.

Яна, почему Вы выбрали психологию в качестве своей специальности?

Класса с восьмого я была твердо убеждена, что пойду учиться на ветеринара. Пока все мои одноклассники пребывали в волнении и сомневались, кем они хотят стать, я была спокойна за свой выбор. Оказалось весьма забавным, когда в классе 11-м перед самым поступлением я подала документы совершенно на другую специальность — на психологию. Наверное, большее влияние на такой выбор оказал откровенный и поддерживающий разговор с другом, которому в тот момент для спасения и облегчения нужно было лишь поговорить с кем-то открыто, ощутить принятие и понимание. После этого случая я задумалась о том, что мы часто обращаем внимание на физическое здоровье и очень редко на то, что происходит внутри человека: в его мыслях, эмоциях, переживаниях. Мне захотелось понять внутренний мир людей намного глубже, иметь возможность оказать им помощь и поддержку уже на профессиональном уровне, что и подтолкнуло меня связать свою жизнь с самой интересной и самой близкой к людям науке — психологией.

Сейчас Вы проходите удаленную стажировку в Международном центре исследований развития человека Томского государственного университета. Расскажите, как Вы туда попали?

Это специальная стажировка для участников олимпиады «Я — профессионал». Я увидела ее на карьерном портале. Решила отправить резюме, меня пригласили на собеседование, которое я успешно прошла, и, собственно, я тут.

Почему Вы выбрали именно это место?

Меня всегда привлекала исследовательская деятельность. А тут был шанс познакомиться с ней поближе, посмотреть работу изнутри. Почему бы и нет?

Чем именно вы занимаетесь на стажировке?

В основном работаю с данными различных исследовательских проектов. Мы вели первичную обработку, исправляли ошибки, делали сводные таблицы и так далее. Я поближе познакомилась с работой центра, это было очень увлекательно. Нас научили работать в Python, рассказали, как проводится электроэнцефалография (ЭЭГ). Мы узнали, какие на данный момент проводятся актуальные исследования, ознакомились с их результатами. Впечатления от работы у меня только положительные!

Вы помните свой первый день, было ли волнительно?

Было очень волнительно, я сомневалась, справлюсь ли с задачами, успею ли по срокам. Но вся неуверенность пропала, когда с нами поговорили наши руководители. Они доступно все объяснили, предоставляли обратную связь, к каждому был индивидуальный подход. Спустя некоторое время мы хорошо сработались, стали отличной командой, где все друг друга поддерживают.

Вы попали на стажировку благодаря олимпиаде «Я — профессионал». А что вдохновило Вас в ней участвовать?

Главной мотивацией был вызов самой себе, получение нового опыта. Когда я впервые услышала про олимпиаду, мне стало интересно, насколько я смогу проявить себя. Я участвовала в олимпиаде четыре раза. Первые попытки были не совсем удачными, в дальнейшем результат становился все лучше и лучше, пока, наконец, я не дошла до статуса призера. Это была маленькая победа над самой собой.

Как Вы думаете, в чем секрет успеха на олимпиаде?

Секрет успеха в постоянной работе над собой, над своими ошибками.

Вам понравилось участвовать?

Очень понравилось. Это интересный опыт, полезный шаг в своем развитии.

Олимпиада и стажировка как-то повлияли на Вашу жизнь и Вашу профессиональную деятельность?

Новый опыт подарил мне большую уверенность в своих силах, я четко осознала свою профессиональную траекторию. И, наверное, самое глобальное изменение, которое произошло со мной после олимпиады, — это переезд в другой город и поступление в новое учебное заведение. Я продолжаю свой путь, но продолжение берет новый старт с еще большими перспективами!

Чем Вы собираетесь заниматься дальше?

Буду продолжать учиться в магистратуре, в планах поступление в аспирантуру. Вариант совмещения учебы и работы кажется мне привлекательным.

Есть ли у Вас «работа мечты»?

Работа мечты — это совмещение преподавательской деятельности с работой в центре психологической помощи людям. Хочется не только помогать людям, но и учить других тому, как правильно и профессионально оказать психологическую помощь тем, кто в ней нуждается. Я бы хотела развиваться в области психологии личности и психологического консультирования. Меня интересует вопрос личности консультанта, его особенности и влияние на личность клиента, терапевтический альянс и сам процесс консультирования. В свое время мне довелось побыть в роли клиента и прочувствовать на себе весь процесс психологического консультирования, опирающегося на клиент-центрированный и интегративный подход. Это оставило большой отклик внутри и помогло мне лучше узнать себя. После чего я поняла, что хочу совершенствовать свои навыки именно в этом направлении и помогать людям через консультирование.

Чего бы Вам хотелось достичь в своей сфере?

Мне бы хотелось внести свой вклад в развитие науки, который, возможно, в дальнейшем помог бы ответить на некоторые актуальные вопросы. Мне очень интересна проблема жизненного опыта человека в контексте современности. Наверное, главные вопросы, на которые я хочу найти ответ, — это как жизненный опыт влияет на выбор человека, его я-концепцию и жизненный путь в целом.

Чего бы Вы пожелали будущим участникам олимпиады?

Пробовать и не бояться! Не сдаваться при неудачах, а пробовать снова и снова, учитывая все промахи и ошибки, верить в себя и в свои силы и тогда все получится!