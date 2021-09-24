Вена, 24 сентября, 2021, 12:02 — ИА Регнум. Гражданин Сербии откусил у австрийского студента половину уха во время драки в венском метро. Об этом 24 сентября сообщили австрийские СМИ.

Ухо

Двое студентов спустились в метро австрийской столицы для того, чтобы отвезти ковер их другу. В вестибюле станции они решили пошутить, развернули ковер и легли на него, чтобы сфотографироваться, сообщил портал Miss.at.

Из-за этого произошла ссора с гражданином Сербии, который в этом момент зашел в вестибюль. На эскалаторе они сначала обменялись оскорблениями, а потом подрались. Гражданин Сербии нанёс укусы обоим студентам, откусив у одного из них половину уха.

Пострадавшие после нападения обратились за медицинской помощью. Теперь полиция на основании видеозаписей должна установить, кто начал драку.