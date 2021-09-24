Бишкек, 24 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. С 1 августа 2021 года министерство обороны Киргизии повысило зарплаты офицерского состава вооружённых сил на 50%, а сержантского состава — на 30%. Об этом заявил заместитель начальника финансового управления оборонного ведомства Асхат Оморов на пресс-конференции сегодня, 24 сентября.

President.kg ВС Киргизии

В качестве примера он привёл зарплату командира взвода, которая выросла с 7 600 до 12 000 сомов (с 6 500 до 10 200 рублей), и зарплату командира бригады, которую увеличили с 9 000 до 14 000 сомов (с 7 600 до 11 900 рублей).

Между тем представитель минобороны признал, что даже с учётом повышения зарплат военнослужащие по-прежнему ощущают острую нехватку денег.

«Средняя заработная плата по стране составляет порядка 18 000 сомов (15 300 рублей), а командир даже после увеличения зарплаты получает лишь 12 000 сомов (10 200 рублей) — то есть его заработок остаётся ниже среднего», — констатирует Оморов.

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