Москва, 24 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. Актриса Мария Шукшина высказалась относительно шоу блогера Насти Ивлеевой под названием «Королевские кобры». Об этом 23 сентября сообщило издание Seldon.News.

Скриншот видео в YouTube Мария Шукшина

По мнению Шукшиной, шоу блогера развращает людей и снижает их уровень культуры. «Извращение, Содом и Гоморра, одним словом. Поэтому, конечно, это трагедия, это беда», — считает актриса.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в июне 2021 года Настя Ивлеева заявила о запуске собственного «драг-квин шоу». Задачей которого является развлечение зрителей посредством представлений, исполненных мужчинами, переодетыми в женскую одежду.