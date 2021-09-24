Новосибирск, 24 сентября, 2021, 11:11 — ИА Регнум. В новосибирской деревне Херсонка вакцинировали всё взрослое население. Полный курс вакцинации сегодня, 24 сентября, здесь завершил последний невакцинированный человек, сообщило региональное правительство.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

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"Жители деревни Херсонка очень ответственно подошли к задаче формирования коллективного иммунитета, благодаря этому населённый пункт стал первым в регионе, где достигнута стопроцентная вакцинация взрослого населения», — уточнили в областной администрации.

В общей сложности в Херсонке проживает чуть более 70 человек.