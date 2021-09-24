Нью-Йорк, США, , 11:08 — REGNUM Санкции в отношении белорусского калийного сектора могут также привести к снижению урожайности в мире и глобальному росту цен на продовольствие. Об этом 24 сентября заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей во время своего выступления на саммите ООН по продовольственным системам.

Владимир Макей Иван Шилов © ИА REGNUM

«Бездумное санкционное давление западных стран на Беларусь ставит под угрозу глобальную продовольственную безопасность. Отсутствие на мировом рынке белорусских калийных удобрений, которые занимают 20% рынка, априори ведет к значительному снижению урожайности в сельском хозяйств», — приводит его слова пресс-служба МИД Белоруссии.

Также Макей утончил, что дефицит калийных удобрений на глобальном рынке «приведет к росту цен на них и, как следствие, к росту цен на продукты».

При это глава белорусского МИД подчеркнул, что недопущение калийных удобрений из Белоруссии на европейский рынок негативным образом отразится на сельскохозяйственном секторе экономики Европейского союза.

Как сообщало ИА REGNUM, белорусская государственная «Белтелерадиокомпания» 23 сентября опубликовала фрагмент видеозаписи допроса в КГБ обвиняемого, «свозившего на территорию Белоруссии оружие для террористических групп».