Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 24 сентября, 2021, 11:23 — ИА Регнум. Проект строительства первого этапа гидротехнических защитных сооружений Комсомольска-на-Амуре прошел корректировку. После оптимизации его стоимость уменьшилась более чем на 1 млрд рублей, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Хабаровского края.

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Общая первоначальная цена трех участков защиты составляла более 9 млрд рублей.

Новый проект после корректировки уже прошёл все необходимые согласования. Минстроем РФ выдано соответствующее разрешение на строительство дамб. Одновременно в Комсомольске-на-Амуре в этом году возобновились работы на Мылкинской дамбе, куда зашёл новый подрядчик. Он же будет достраивать дамбу, защищающую Южный округ Хабаровска.

В рамках первого этапа в Комсомольске-на-Амуре построят сразу три участка дамб: защиту посёлка имени Менделеева протяженностью 9,9 км, посёлка Победа в 5,9 км, а также микрорайонов Парковый и Парус длиной в 2,7 км. Всего же в городе Юности к 2024 году будет возведено 26 км дамб, которые будут защищать город от наводнений на Амуре.

Как сообщало ИА REGNUM, правительство России выделит Забайкальскому краю в этом году порядка 400 млн рублей на ремонт и восстановление пострадавших дамб.