Москва, 24 сентября, 2021, 11:08 — ИА Регнум. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление, упрощающее доступ к государственной поддержке для участников международных выставок и ярмарок. Об этом сообщает 24 сентября сайт правительства России.

Government.ru Михаил Мишустин

«С 2022 года экспортёрам станет проще оформить заявку на получение федеральных субсидий, с помощью которых они могут компенсировать затраты на участие в международных выставочных проектах», — рассказали в правительстве.

В частности, большую часть документов представители бизнеса смогут подать в электронном виде с помощью ИС «Одно окно». Данная платформа была запущена как раз для поддержки экспорта.

С 2021 года российские предприниматели могут получить государственную поддержку на участие в международных выставках и ярмарках. Для малого и среднего бизнеса размер субсидии может достигать 700 тыс. рублей, для крупного — 2 млн рублей. Для получения денежных средств нужно пройти конкурсный отбор.