Благовещенск, 24 сентября, 2021, 11:15 — ИА Регнум. Губернатор Амурской области Василий Орлов прогнозирует рост заболеваемости коронавирусом в регионе. Он призывает жителей региона прививаться и таким образом минимизировать риски, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября в пресс-службе правительства Приамурья.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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«В ряде регионов страны отмечается рост заболеваемости COVID-19. По опыту можно сказать, что она вырастет и у нас. С наступлением холодов дополнительно начнётся «накладка» сезонных ОРВИ и гриппа. Нужно сделать всё возможное, чтобы минимизировать риски. Сейчас вакцинация жителей области от коронавируса в максимально короткие сроки становится главной нашей задачей, на этом мы должны сконцентрировать внимание в первую очередь», — отметил Василий Орлов.

Он подчеркнул, что ситуация с COVID-19 складывается серьёзная.

Недостатка вакцины в Приамурье нет. Однократно привиты 57,3% жителей региона от запланированного количества, обе дозы вакцины получили 47,2%. План по прививкам в Амурской области составляет 80% от числа взрослого населения. В ближайшее время регион получит ещё 33 тыс. доз препарата.

Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье поставлено больше прививок, чем в среднем по стране (49,3%), но темпы снижаются.