Бишкек, 24 сентября, 2021, 11:05 — ИА Регнум. Киргизская делегация во главе с заместителем председателя совета безопасности Таалатбеком Масадыковым доставила в столицу Афганистана гуманитарную помощь. Об этом сообщает пресс-служба президента Киргизии.

Афганистан

Представители киргизских властей передали гуманитарный груз исполняющему обязанности первого вице-премьер-министра Афганистана, мулле Абдулу Барадару.

Барадар поблагодарил президента Киргизии Садыра Жапарова за предоставленную помощь и особо отметил нужды Афганистана, поскольку обещанная международным сообществом гуманитарная помощь еще не поступила, а финансовые счета страны до сих пор заморожены.

Также и. о. заместителя главы нового афганского правительства акцентировал внимание на необходимости укрепления между Афганистаном и соседними государствами, подчеркнув, что для «Талибана» (террористическая организация, запрещенная в РФ) важно установить мир в стране и заниматься экономикой для улучшения жизни ее населения.ИА REGNUM отмечает, что после ухода американского контингента, страны Туркестана выстраивают отношения с представителями новых афганских властей. Пока худшие отношения складываются у Таджикистана. Этнические киргизы живут на востоке Афганистана в т.н. Ваханском коридоре — узкой полоске земли (295 км на 50 км), соединяющей страну с Китаем.