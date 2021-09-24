Уфа, 24 сентября, 2021, 11:07 — ИА Регнум. Принять исчерпывающие меры по оперативному и всестороннему расследованию уголовного дела в отношении жителя Башкирии, которого заподозрили в умышленном причинении смерти мужчине, поручил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин. Об этом 23 сентября сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Иван Шилов ИА REGNUM Убийство

По версии следствия, ночью с 4 на 5 августа текущего года 29-летний мужчина распивал спиртные напитки в мастерской потерпевшего. Следователи считают, что в какой-то момент между мужчинами произошел конфликт, во время которого фигурант уголовного дела многократно ударил потерпевшего, в результате хозяин мастерской получил не совместимые с жизнью травмы.

По данному факту было возбуждено уголовное дело. Расследование этого дела обсуждалось в эфире одного из федеральных телеканалов.

«В связи с озвученными в СМИ фактами Александр Иванович Бастрыкин дал поручение руководителю СУ СК России по Башкирии Чернятьеву Д.Н. тщательно изучить все доводы, озвученные в эфире федерального канала, доложить о проведенных следственных действиях и принять исчерпывающие меры к оперативному и всестороннему расследованию», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее ИА REGNUM сообщало о том, что фигурант этого уголовного дела он находится под стражей.