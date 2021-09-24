Тюмень, 24 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. В Тюмени организована доследственная проверка по сообщению СМИ об избиении подростка охранником школы. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Тюменской области.

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В СМИ появилась информация о том, что 23 сентября 2021 года во дворе учебного заведения Тюмени произошёл конфликт с участием подростков и охранника школы.

Отметим, что свидетельства очевидцев разноречивые. В одном случае сообщается, что сотрудник частного охранного предприятия якобы схватил за горло школьницу и повалил ее на землю, в другом — якобы «душил парня в красной футболке».

Следователи СК России в ходе доследственной проверки тщательно проверят доводы, изложенные в СМИ. Проводятся опросы участников конфликта, руководства школы, выполняются иные проверочные мероприятия. Также будет дана оценка эффективности ведомственного контроля со стороны должностных лиц образовательного учреждения.