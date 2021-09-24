Москва, 24 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Вратарь московского хоккейного клуба «Динамо» Александр Ерёменко сравнялся по победам в составе команды с голкипером Владимиром Мышкиным. Об этом 24 сентября сообщает пресс-служба клуба.

(сс) Oleg Bkhambri (Voltmetro) Динамо КХЛ

Победа над «Сочи» стала для Ерёменко 250-й за карьеру в составе «Динамо». Он повторил клубный рекорд, который принадлежал Владимиру Мышкину.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «Динамо» на выезде разгромило «Сочи» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счётом 4:0.

Ерёменко выступал за «Динамо» в 2002—2005 годах. В 2011-м он вернулся в команду и играет за неё до настоящего времени.

Мышкин играл за «Динамо» с 1980 по 1990 год. В составе команды он стал чемпионом СССР (1990). В составе сборной СССР он стал олимпийским чемпионом (1984) и шестикратным чемпионом мира.