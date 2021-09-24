Пермь, 24 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Пермском крае нелегальный перевозчик попал под уголовное преследование. Возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СКР.

Psut.sledcom.ru Проверка речного судна

По данным ведомства, 57-летний пермяк за деньги осуществлял незаконную перевозку более 40 пассажиров на речном судне. Техническая безопасность плавания судна «Людмила» и перевозимых пассажиров на нем не была обеспечена, жизнь и здоровье перевозимых пассажиров подверглись реальной угрозе.

При проверке выяснилось, что судно не прошло свидетельствование. На судне отсутствовало необходимое количество спасательных жилетов. Экипаж из-за своей численности и квалификации не мог обеспечить безопасную перевозку пассажиров и багажа.