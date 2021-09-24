Элиста, 24 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. В Калмыкии за истекшие сутки подтверждено два летальных исхода среди пациентов с COVID-19. Такие данные 24 сентября приводит республиканский оперштаб.

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За весь период пандемии в Калмыкии зарегистрировано 586 случаев смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

ИА REGNUM сообщало, что с начала пандемии в Калмыкии положительный результат теста на коронавирус получили 30 115 человек, выздоровели 27 719 носителей инфекции.