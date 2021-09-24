Кызыл, 24 сентября, 2021, 11:02 — ИА Регнум. Алкоголизация является значимым фактором обострения криминогенной обстановки в Туве. Как сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе следственного управления СКР по региону, фиксируется рост числа насильственных преступлений на почве злоупотребления алкоголем.

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Так, за январь-августа 2020 года в республике зарегистрировано 82 умышленных убийства. В соседней Хакасии, к примеру, за тот же период зафиксировано 32 подобных преступления.

При этом только за неделю с 13 по 19 сентября в Туве возбуждено четыре уголовных дела по фактам убийства. Все они были совершены людьми в состоянии опьянения.

В Чеди-Хольском районе 40-летний пьяный мужчина из-за случайного конфликта расстрелял двух молодых людей 24 и 25 лет. В результате потерпевшие скончались на месте происшествия.

«Следственное управление обращает внимание жителей республики на то, что подавляющее большинство тяжких и особо тяжких преступлений, а в случае с убийствами в 100%, совершаются после распития спиртных напитков», — отметили в управлении.