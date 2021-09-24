Москва, 24 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. В России внедрение электромобилей должно идти постепенно и мягко, не вызывая раздражения и социальной напряжённости у автомобилистов. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 24 сентября заявил член комитета госсовета Татарии по экономике, инвестициям и предпринимательству Олег Коробченко («Партия роста»).

Зарядка электромобиля

«Электрокары — это уже не будущее, а настоящее, — сказал Коробченко. — Сегодня электромобили пока дороже машин с двигателем внутреннего сгорания, но уже в ближайшее время станут дешевле. Росту продаж по мировому опыту могут способствовать преференции для покупателей электрокаров. Прежде всего в больших городах. Это бесплатная парковка, въезд в центральную часть, бесплатная зарядка, доступные кредиты, отсутствие налоговых и иных выплат. В то же время следует признать, что инфраструктура для зарядки электромобилей не может быть создана в один момент. Климатические условия России и расстояния накладывают серьезные ограничения на их эксплуатацию. В районах, где зимой температура достигает значительных отрицательных значений, при нынешних технологиях это и вовсе невозможно».

По его мнению, в России внедрение электромобилей должно идти постепенно и мягко, не вызывая раздражения и социальной напряжённости у автомобилистов и их семей.

«Доходы населения упали, далеко не все найдут в ближайшее время деньги на смену машины», — сказал Коробченко.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть мнение, что снижение цен на электромобили не позволит быстро нарастить их продажи на российском рынке.