Лепосавич, , 12:05 — REGNUM Автомобильное движение у контрольно-пропускных пунктов Ярине и Брняк на административной линии между Косово и Метохией и центральной Сербией все еще заблокировано. Об этом сообщил 24 сентября телеканал РТС.

Броневики албанских боевиков «Росу» © ИА REGNUM

Боевики так называемой специальной полиции сепаратистского Косово находятся на постах, которые они заняли еще 20 сентября. Их окружили сербы, которые уже пятый день протестуют из-за решения Приштины запретить использование сербских автомобильных номеров на территории края.

В ночи на 24 сентября на КПП Ярине не было инцидентов. На баррикадах возле КПП стоят сербы из населенных пунктов Лепосавич и Зубин Поток. Их более сотни, и они ночуют в палатках.

В сербских муниципалитетах косовская полиция убирает билборды с надписью «Добро пожаловать в Сообщество сербских муниципалитетов», которые ранее поставили сербы. На север края все еще можно пройти только пешком.

Напомним, что новое обострение в Косово и Метохии произошло после того, как сепаратистское руководство во главе с премьером Альбином Курти решило применить соглашение «О взаимности», которое было подписано с Белградом еще в 2016 году. В соответствии с документом, по территории центральной Сербии нельзя передвигаться с номерами сепаратистского образования, и поэтому Приштина имеет право применить на территории Косово зеркальные меры. Для косовских сербов это значит, что они должны сменить номера на косовские, для чего им сначала нужно принять гражданство сепаратистского Косово.