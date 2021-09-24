Новосибирск, 24 сентября, 2021, 10:58 — ИА Регнум. В Новосибирской области полицейский, неся службу на избирательном участке, задержал объявленного в федеральный розыск гражданина. Об этом сообщило региональное управление МВД РФ.

Цитата из м/ф «Незнайка на Луне». Реж. Юрий Бутырин, Александр Люткевич. 1997. Россия Задержание

«19 сентября старший сержант полиции Сергей Кононенко нёс службу по охране общественного порядка на избирательном участке. Посмотрев в окно, полицейский заметил подозрительного гражданина. Приглядевшись внимательно, сержант полиции опознал в прохожем злоумышленника, объявленного в федеральный розыск по подозрению в совершении имущественного преступления. Полицейский выбежал на улицу, догнал мужчину, задержал его и сообщил о произошедшем в дежурную часть», — рассказали в ведомстве.

В настоящее время 26-летний задержанный помещен в СИЗО. Решается вопрос о поощрении отличившегося полицейского.